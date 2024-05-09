Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in üçlü görüşme önerisini reddetmesini şiddetle reddettiklerini” açıkladı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bu kararın Kıbrıs Türk toplumunu bağlamadığı ve yok hükmünde olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararlarının esas olduğunu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ayrı egemenlik talebi ile BM kararları ve uluslararası hukuka aykırı hareket ettiği ileri sürüldü.

“Holguin’in sivil toplum örgütleri ve halkın çözüm talebini hayata geçirme sorumluluğu liderlerdedir" tavrını destekledikleri kaydedilen açıklamada, görüşme sürecine en erken zamanda başlanarak sonuç alınması talep edildi.

Açıklamada, "çözüm ve barışa inanan tüm kesimlere birlikte hareket ederek, ortak vatan mücadelesini yükseltme" çağrısında bulunuldu.