Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı, yangınların iklim değişikliğinin etkisini ortaya koyduğunu, bu nedenle doğal afetlere karşı ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirtti

Mustafa Kofalı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta son birkaç günde yaşanan yangınların, “iklim değişikliğinin geldiği noktayı” gösterdiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’taki yangınların 100 kilometrekarelik bir alanda geri döndürülmez ekolojik hasarlara neden olduğunu belirten Kofalı, yangınlardaki kayıpların sadece Kıbrıs Rum toplumunun değil, adada yaşayan tüm insanların ve gelecek nesillerin ortak kaybı olduğunu ifade etti.

Kofalı Kıbrıslı Türk ve Rum bilim insanları, doğa koruma kuruluşları ve yerel yönetimlerinin iklim değişikliğine bağlı bu tür afetlere karşı ortak ve acil önlem stratejileri geliştirmesini, yangın sonrası ekolojik restorasyon çalışmalarının adanın tamamını kapsayacak şekilde bilimsel temellerle yürütülmesini talep etti.