Taşpınar Şehitleri yarın Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören saat 09.00'da protokol sırasına göre şehit kabirlerine çiçek konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak, şiirler de okunacak. Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.