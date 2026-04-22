Biyologlar Derneği, Gönyeli Yeşilada Parkı içerisinde hizmete açılan Çevre Eğitim Merkezi’nin, çevre atölyeleri, okul ziyaretleri, tematik eğitim programları, uygulamalı öğrenme buluşmaları ve açık hava gösterimleri için aktif biçimde kullanılacağını bildirdi.

Dernek Başkanı Mustafa Kofalı yaptığı yazılı açıklamada, doğru çevre eğitimi almış her bireyin, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıdığını vurgulayarak, bu anlayışla hayata geçirilen Çevre Eğitim Merkezi’nin, 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap edecek bir öğrenme ve farkındalık alanı olarak tasarlandığını ifade etti.

Merkezde, özellikle çocuklar, gençler, öğretmenler, aileler ve farklı yaş gruplarına yönelik çevre farkındalığını artıracak içerikler planlandığını belirten Kofalı, cumartesi sabahları ise önceden randevu alınması koşuluyla 10 ila 20 kişilik gruplar halinde atölye çalışmaları gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Mayıs 2026 itibarıyla merkez bünyesinde düzenlenecek açık hava etkinlikleri, belgesel gösterimleri ve tematik çevre programlarının tarihlerinin de ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisini veren Kofalı, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve ilgili tüm paydaşların, ortak etkinlik planlamaları, eğitim talepleri, atölye başvuruları, okul ziyaretleri ve iş birliği önerileri için dernekle iletişime geçebileceğini kaydetti.

Derneğin, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile iş birliği içerisinde merkezde ortak çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Kofalı, ülke için bir ilk olma niteliği taşıyan Çevre Eğitim Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi, çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunacak her adımın yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kofalı, Biyologlar Derneği’ne, [email protected] e-mail adresi ve 05338653616 - 0533 8351120 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini kaydetti.