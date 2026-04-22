21.04.2026 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, İskele’de, M.A.(E-39), bir apartmana ait araç park yerinde park halinde bulunan dokuz ayrı aracın dikiz aynaları ile cam sileceklerini kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış ve çaldığı malzemeler tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.