21.04.2026 tarihinde, saat 18.50 sıralarında, Gönyeli’de C.D.K.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

14.04.2026 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacakları sırada tasarruflarında toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak tutuklanan K.D.(K-29), Y.K.(E-41) ve Y.A.(E-38) ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.B.(E-43) 21.04.2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.