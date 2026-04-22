31.03.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne'de, H.C.(E-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, kendisine konuşmadığı gerekçesiyle arkadaşı I.L.(E-23)’nin yüzüne yumruk vurup ve çekip yere düşürmek suretiyle ciddi şekilde darp ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile söz konusu şahsı sol kulağından yaralamıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranmakta olan H.C. 21.04.2026 tarihinde Girne'de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.