Bisiklet Federasyonu “Pedallar Mehmet Dursun kardeşimiz için çevriliyor” sloganıyla halk sürüşü düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Maddi ve manevi olarak dayanışmak amacıyla çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden halk sürüşünde buluşuyoruz. Siz de bisikletinizi alıp gelin, cuma akşamı buluşalım” denildi.

Yardımları tek elde toplayıp iletmek için Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hesabına cuma gününe kadar bağış yapılabileceği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“Nakit vermek isteyenler sürüş günü makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Sürüş sonrasında toplanan tüm parayı Mehmet Dursun adına açılan resmi hesaplara aktaracağız. Bağışın küçüğü büyüğü olmaz. Gücümüz yettiğince kardeşimize destek olacağız.”

Halk sürüşüne katılacaklar için federasyonun İBAN numarası TR360006400000168010352818 yatırım yapılabileceği de duyuruldu.

Girne Kapısı’ndan 19.00’da başlanacak sürüş için sürüş güvenliği sağlanacağı belirtilen açıklamada halk sürüşü olacak şekilde hız ayarlaması yapılacağı açıklandı.