Yeniboğaziçi Belediyesi Katip Demir başkanlığında hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Ötüken çemberine kadar olan salamis bölgesi ve civarlarında yazın susuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklasik 60 milyona mal olacak güçlendirme çalışmalarına bölgedeki iş adamlarıda katkıda bulunurken, geçen yaz döneminde tankerlerle bazı bölgelere taşınan su ihtiyacının bu proje ile ortadan kalkacağı öğrenildi.

Bölge sakinleri başkan Katip Demir'e girişimleri için teşekkürlerini ilettiler

Ergün Yahat