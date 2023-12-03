Girne-Alsancak çevre yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, kazada yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin isimlerini henüz duyurmadı.

Açıklamaya göre kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Girne-Karpaz yolunun Yudi Dağı civarında bugün iki motosikletlinin çarpışması sonucu Joley Wayne hayatını kaybetmişti.