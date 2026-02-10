KKTC’de bir haftada 72 trafik kazası meydana geldi; kazalarda 22 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 15’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı.

Raporda, toplam hasar miktarı 5 milyon 540 bin 100 TL olarak açıklanırken, kaza sebepleri; 23 süratli araç kullanmak, 19 kavşakta durmamak, 11 dikkatsiz sürüş, 9 yakın takip ve 10 diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazaların ilçelere göre ağılımı ise şöyle: "Lefkoşa 23, Gazimağusa 18, Girne 18, Güzelyurt 10 ve İskele 3."

Rapora göre, aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan denetimlerde 22 bin 335 sürücü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 551 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- 12 sürücü tutuklandı

Denetimlerde 337 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü tutuklandı. Rapora göre rapor edilen suçlar şu şekilde:

“1379 sürat, 128 mobil araçla tespit edilen sürat, 16 tehlikeli sürüş, 35 dikkatsiz sürüş, 198 sey­rüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 89 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 48 emniyet kemeri takmamak, 106 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 trafik ışıklarına uymamak, 124 muayenesiz araç kullanmak, 36 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 6 yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak, 2 özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak, 33 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 4 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 15 ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 1375 diğer trafik suçu”