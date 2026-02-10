Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Binboğa, Levazım ve Koop Süt’te Yaşananlar” konulu güncel konuşma yaptı. Kürşat, konunun muhatabı bakanların Genel Kurulda yer almadığını, ancak bu iştiraklerde sürdürülebilir yapı kalmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Çalışanların ve sendikanın özveriyle iştiraklerin üretime devam edebilmesi amacıyla çalıştığını, eylem, grev süreçleri yaşandığını, maaş kesintilerine gidildiğini, çalışanların hiçbir zaman emeğini esirgemediğini ifade eden Kürşat, çalışanların yeteri kadar özveri gösterdiğini, çalışanlardan daha fazla özveri beklenemeyeceğini söyledi.

Kürşat, iştiraklerde, İş Yasası ve toplu iş sözleşmesine aykırı davranıldığını, çalışanlardan kesinti yapıldığını, maaşların, hakların gasp edildiğini dile getirdi, hükümetin buradaki sorunlara karşı ne gibi adımlar atacağını sordu.

Çalışma huzurunu bozanın çalışanlar olmadığını, buralardaki "yolsuzlukların" sorumlusunun da çalışanlar olmadığını ifade eden Kürşat, emekçilerin hakkının ödenmesi gerektiğini belirtti, ülkede her alanda emek gaspı olduğunu savundu ve “Sizinle ne referandum ne de başka bir şey yapılır.” dedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, iştiraklerde sıkıntının 5 yıl önce başladığını, kaynak sıkıntıları yaşandığını, hükümetin de bunu önünde bulduğunu ve buraları düzeltmek adına büyük önlemler aldıklarını anlattı.

Rakamlarla bilgi veren ve zararlara işaret eden Çavuş, çalışanların haklarını korumak adına adımlar attıklarını, gerekli yatırımları yaptıklarını, sermaye artırımına gittiklerini belirtti.

Çavuş, iştiraklere desteğin, sürdürülebilir, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla verildiğini, “hükümet adım atmadı” denilemeyeceğini belirterek, eleştirileri dinlediğini, ancak sıkıntıları göz ardı etmediklerini ve hem işletmelerin hem de çalışanların yanında olduklarını söyledi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, Çalışma Bakanlığının her zaman çalışanların yanında olduğunu ve ona göre hareket ettiklerini ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, iştiraklerde maaşların ödenmemesi ile ilgili ihbarın gönderildiğini, çalışanların ezdirilmeyeceğini, kurumların sürdürülebilir olması için de gereken desteği vereceklerini kaydetti.

-Talat

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da, “Çürümüşlük Nereye Kadar Sürdürülebilir?” konulu güncel konuşma yaptı. Talat, ilk olarak telekomünikasyon ile ilgili protokole yönelik eleştiriler yaptı, konu Meclis Genel Kuruluna gelince gerekenleri söyleyeceklerini kaydetti, eski protokollerden örnekler verdi.

Talat, söz protokol ile haberleşmenin devredileceğini ifade ederek, bunun Türkiye Cumhuriyeti sevgisinden değil, korkudan yapılacağını savundu.

Korkulması gerekenin halk olduğunu çünkü halkın malının verildiğini, halkın malının 25 yıllığına ipotek altına alınacağını belirten Talat, hükümete yönelik eleştiriler yaptı, şirket yetkililerinin, milletvekillerine saygı duymadığını, farklı davranışlar sergilediğini söyledi.

Halka doğruları, komitede yaşananları, protokolü Mecliste görüşürken söyleyeceklerini ifade eden Talat, referandum konusuna da değindi, bu konuda hükümet ile birlikte hareket etmeyeceklerini kaydetti.

Talat, Başbakan'ın kendisini “sultan” sandığını ancak Mecliste referandum için üçte iki çoğunluk gerektiğini belirterek, hükümet ile bir adım atmayacaklarını anlattı.

Sahte diploma olayı ile ilgili mahkemeye çıkarılan bir şahsın ailesinin, devlette istihdam edildiğini de belirten Talat, erken seçime o yüzden gidilmediğini, durumun bu kadar karanlık ve vahim olduğunu kaydetti, halk iradesinin yeniden tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Meclisin seviyesinin korunması gerektiğini, düşünerek konuşulması gerektiğini, kahve konuşması gibi değil, saygınlık içinde konuşulması gerektiğini kaydetti.

Oğuz, telefon konusundaki eleştirileri dinlediğini, yargı referandumu ile ilgili gereken üçte iki çoğunluğu da bildiğini, ancak bu konuda bağımsız tarafsız yargıya herkesin destek vermesi gerektiğini, yargının bu yasayı tarafsızlık ilkesi içerisinde hazırladığını kaydetti.

Oğuz, yargının yargılamadığı biri ile ilgili de sürekli iddialar ortaya atılmasının doğru olmadığını, yargılanmanın önünü de kapatmadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, yöneticilere saygı duymadığı gibi söylemlere katılmadığını, ülkeleri karşı karşıya getirecek söylemlerin doğru olmadığını belirten Oğuz, ülkede yapılanları, hizmetleri görmezden gelmenin doğru olmadığını, geleceğe yatırım yaptıklarını, eksik olanların da yapılacağını kaydetti.

Yakında Karpaz’da da başlayacakları sosyal konutlar, hastane yatırımlara değinen Oğuz, , yarım kalan projelerin yapılacağını, hak sahiplerine belgelerinin verileceğini, tapu ile ilgili çalışmaların ve diğer adımların istikrar içinde atıldığını ifade edeti; sandığa mutlaka bir gün gidileceğini, suç işleyenin de cezasını göreceğini belirtti.

Talat da, yeniden söz alarak, Türkiye ile sağlıklı bir ilişkiden bahsettiklerini, amaçlarının polemik yaratmak olmadığını kaydetti.

Oğuz da, Türk Telekom ile protokoldeki yanlışlıkların düzeltileceğinin konuşulduğunu, geçmişte su konusunda da benzer olayların yaşandığını, ancak halka hizmet için adımların atıldığını anlattı.