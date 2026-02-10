Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite toplantıda, “Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı", ve “Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüşerek, ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından Komite, üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite, ikinci sırada, gündeminde bulunan “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısını ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra gündeminde yer alan “Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı ve ikinci okunuşunu yaptı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Son olarak gündeminde yer alan “Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele alan ve genel görüşmesini gerçekleştiren Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyeleri UBP Milletvekillri Hasan Küçük ile Alişan Şan katıldı.