Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir geri dönüş yapılmaması nedeniyle yarın da, örgütlü bulundukları tüm kamu sağlık birimlerinde saat 07.45 ile 15.30 arasında grev yapacaklarını açıkladı.

TIP-İŞ ayrıca, yarın saat 11.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi 5’inci kattaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Lokali’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, grev kapsamında acil servisler, yoğun bakım, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri dışında tüm hizmetlerin durdurulacağı bildirildi.

Kamuda görev yapan hekimlerin yüzde 50’den fazlasının kamu görevlisi sayılmayan sözleşmeli ve mecburi hizmetli statülerde çalıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun yıllardır çözüme kavuşturulmadığı belirtildi.

Açıklamada, "sözleşmeli ve mecburi hizmetli hekimlerin eğitim izinleri, yıllık izin ve hastalık raporu haklarının yeniden düzenlenmesi, radyasyonla çalışan hekimlerin çalışma koşullarının güncellenmesi, hastanelerde artan hasta sayısına rağmen yatak kapasitesinin artırılmaması ve sağlık hizmetlerinde planlama eksikliği" gibi sorunlara işaret edildi.

Kamuda farklı statülerde çalıştırılan hekimlerin, yasada yer aldığı şekilde “esas ve sürekli kadrolara” geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, hastane yönetim kurulları ile Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nun mevzuatta öngörüldüğü biçimde düzenli toplanmasının önemi vurgulandı.

Sendika, hamile hekimlerin nöbet muafiyetlerinin netleştirilmesi, doğum sonrası emzirme izinlerinin düzenlenmesi ve kamusal kaynakların özel hastanelere sevkler yerine kamu sağlık altyapısının güçlendirilmesi taleplerini de yineledi.