Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bina açma sirkat suçundan yargılanan İsmet Sariler’in aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmasının kararını açıkladı.Yargıç Barkın, sanığın işlediği “bina açma ”, “sirkat ” ve “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Barkın, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Barkın, sanığın mükerrer şekilde benzer suçları işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.