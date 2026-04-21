Milli Boksör ve Avrupa şampiyonu Metin Turunç, İstanbul’da düzenlenecek prestijli gecede ringe çıkıyor. Turunç, hem kemer hedefi hem de KKTC bayrağını uluslararası arenada dalgalandırma motivasyonuyla mücadele edecek.

KKTC’nin “Demir Yumruk” lakaplı milli boksörü Metin Turunç, İstanbul’da gerçekleştirilecek önemli bir organizasyonda ringe çıkmaya hazırlanıyor. Kemer maçı öncesinde formunu korumak adına düzenli olarak karşılaşmalara çıkan Turunç, her performansında Kıbrıs’ı temsil etmeyi sürdürüyor.

Avrupa şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu, uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ederken, Avrupa’daki profesyonel organizasyonlardan davet aldığını açıkladı. Ancak Turunç, devlet desteği eksikliği nedeniyle bu fırsatların büyük kısmını değerlendiremediğini vurguladı.

“Uçak bileti, konaklama ve antrenör giderleri dahil hiçbir destek almıyoruz” diyen milli sporcu, tüm müsabakalara kendi imkanlarıyla katıldığını ifade etti. Türkiye’de düzenlenen ve yabancı sporcuların da yer aldığı organizasyonlarda KKTC’yi temsil etmeye devam ettiğini belirten Turunç, İstanbul’daki geceden de başarıyla ayrılmayı hedefliyor.

Metin Turunç, hedefinin sadece bireysel başarı olmadığını belirterek, “Bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için ringe çıkıyorum” mesajını verdi.