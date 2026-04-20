Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, hayat pahalılığına ilişkin yasal düzenlemenin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye çekilmesi kararını; “siyasette sağduyunun ve istişare kültürünün yeniden hakim olması” açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Akpınar yazılı açıklamasında, bu süreçte ortaya koydukları yapıcı, yönlendirici ve dengeleyici iradenin karşılık bulmasının, Demokrat Parti’nin ülke yönetimindeki sorumluluk bilincini ve denge kurucu rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Komite aşamasında ilgili tüm paydaşlarla yapılacak kapsamlı istişarelerin, alınacak kararların daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve toplumsal uzlaşıya dayalı olmasını sağlayacağını ifade eden Akpınar, “Ancak Demokrat Parti’nin desteği koşulsuz değildir” dedi ve şöyle devam etti:

-Desteğimiz koşulsuz değildir

“Bizim yaklaşımımız nettir; halkımızın yararına olmayan, ekonomik gerçeklerle örtüşmeyen ve sürdürülebilirliği bulunmayan hiçbir düzenlemenin parçası olmayız. İçinden geçtiğimiz dönem, sıradan bir ekonomik süreç değildir. Konu yalnızca kamu maliyesi veya bütçe yönetimiyle sınırlı değildir. KKTC ekonomisinin yapısal olarak güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve dış gelişmelerin yarattığı etkilerin doğru yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Demokrat Parti olarak bu zorlu süreçte sorumluluktan kaçmadan, ekonomik girdileri artıracak, yapısal reformları destekleyecek, halkın refahını önceleyen her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz. Demokrat Parti, günü kurtaran siyasi bir duruş sergilemiyor, geleceği inşa eden siyasetin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu dengeyi kurmaya ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”