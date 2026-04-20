Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi çocuklarına yönelik Merkez Lefkoşa’da 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri ve çocukların aileleri de katıldı. Etkinlikte, çocuklar dans etti, şiirler okudu ve şarkılar söyledi.

-Harmancı: “El Ele Kreşi bizim gurur tablomuz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte bir konuşma yaparak, LTB olarak açtıkları ve sosyal belediyecilik adına bir gurur tablosu haline gelen kreşteki eğitimin çocukların gelişimindeki hayati önemine vurgu yaptı.

Harmancı, “23 Nisan her şeyden önce bir halkın gücünü eline aldığı bir günün anlamıdır ve kendi kendini yönetmesi ile ilgili demokratik bir açılımdır. Çocuklarımızı da aynen böyle yetiştirmek zorundayız” dedi.

Zor bir dünyada yaşandığını belirten Harmancı, çocuklar için dikkatli olunması ve değişen dünyadaki yeni olasılıkların farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de bir okulda yaşanan ciddi olaya da değinen Harmancı, “Dünyayı biz değiştiremeyiz belki ama çocuğumuzu biz değiştirebiliriz. Bazen zorlanabiliriz. Ama o zorluklarla baş etmek gerek” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “El Ele Kreşi bizim gurur tablomuz. Çok iyi bir kreşimiz, çok iyi de öğretmenlerimiz var. Herkes emin olsun ki burada çok iyi bir eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde kreşin kapasitesinin artırıldığını belirten Harmancı, etüd hizmeti sunan Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Çocuk merkezinin gönüllülerle birlikte nitelikli hizmet verdiğini vurgulayan Harmancı, “Bu alandan hiç çıkmayacağız çünkü geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.