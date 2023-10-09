Beylerbeyi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Serhat Yıldız (E-20), yönetimindeki RY 159 plakalı salon araçla Rüzgarlı Bayır Sokak’ta seyir halindeyken dikkatsizce ana yola çıkış yaptığı sırada, Cristopher Paul Johnson (E-61) yönetimindeki MNP 387 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Johnson ve beraberindeki Alison Johnson Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.