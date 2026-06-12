İthal ve yerli ürünlerden alınan 47 numunenin 42’si temiz çıkarken, beş üründe limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Haziran tarihleri arasında alınan numunelere Devlet Laboratuvarı’nda yapılan pestisit analizleri, Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde analizi yapılan 22 numunenin 20’si temiz çıktı. İki numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

SVS Tic. Ltd.’ye ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün imha edildi. Aynı şirkete ait kirazda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde analizi yapılan 25 numunenin 22’si temiz çıktı. Bir numunede limit üstü, iki numunede ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’da üretim yapan Şuayip Gezer’e ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün imha edildi.

Doğancı’da üretim yapan Mustafa Eser’e ait nektarinde tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü çıkması nedeniyle ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Aydınköy’de üretim yapan Abuzer Canlı’ya ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürün imha edildi.