Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu beş sağlık çalışanı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ç.Ş., A.D., G.K.A., K.Y. ve M.A. aleyhinde yedi gün tutukluk emri temin edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen davada, Tanık Polis Hüseyin Zaifer, mahkemeye olguları aktardı.