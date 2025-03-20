Berova, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Bireysel farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir ve her birey özeldir” dedi.

Down Sendromlu bireylerin eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda tam ve etkin yer alabilmesi için sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, dünyayı sevgiyle güzelleştiren Down Sendromlu bireylerin farkındalığını artırmak ve onların yaşamlarını iyileştirmek için sesimizi yükselttiğimiz anlamlı bir gündür. Aynı zamanda, eşit haklar, fırsatlar ve tam katılım için verdiğimiz mücadelenin simgesidir.

Down Sendromlu bireyler, içten sevgileri, samimiyetleri ve hayata kattıkları değerlerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Onların eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda tam ve etkin yer alabilmesi için sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Her bireyin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabileceği, engellerin kaldırıldığı kapsayıcı bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bireysel farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir ve her birey özeldir.”