Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ekonomi ve sağlık tartışıldı.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, genel kurulda “Hayat Pahalılığının Hane Halkına ve Maliyeye Etkisi” konulu güncel konuşma yaptı. Üretimin hiç olmadığı kadar zarar gördüğünü ifade eden Şahiner, asgari ücretli ve özel sektör çalışanları için her anın cehenneme dönüştüğünü kaydetti.

Nisan ayı hayat pahalılığı oranının açıklandığını ve tartışmaların başladığını dile getiren Şahiner, “Devlet, doğru planlama yapmak istiyorsa, gerçek verilerle ülkeyi buluşturmak zorunda” dedi.

İstatistik Kurumu’nun doğru yerden verileri alması ve enflasyon sepetinin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, sepetin, 2015 yılından kalma olduğunu söyledi. Tüketim sepetinde hiç kullanılmayan ürünler olduğunu belirten Şahiner, açıklanan rakamların halkın alım gücünü yansımayacağını kaydetti.

Salahi Şahiner, “Bu anlamsız veriler ve rakamlar üzerinden ilgili birimlerin kalkınma planı yapamayacak" diyerek, Maliye'nin yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Şahiner, hayat pahalılığını, maaşlara yansıtmama yoluna girilip, girilmeyeceğini sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahiner’i yanıtladığı konuşmasında, yeni meclis binasında ilk konuşmasını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İstatistik Kurumu’nun hesaplama yönteminin 2014 yılındaki hane halkı anketinden bugüne geldiğini kaydeden Berova, bunun istatiksel açıdan uygun olmadığının saptandığını ve gelecek hafta yeni hane halkı anketi yapılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Muhalefetin sürekli olarak Maliyenin durumu üzerinden yorumlar yaptığını, maaşların ödenemeyeceği noktasında spekülasyonlar yarattığını ifade eden Berova, ne hükümetin, ne de partinin fıtratında maaşları ödeyememe konusu olduğunu vurguladı. Berova, ana muhalefet döneminde ise böyle bir durumun yaşandığını kaydetti.

Bir borçlanma ihtiyacı olduğunu ancak bütçeyi, yasanın verdiği limitler içerisinde kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Berova, “Bütçe açığını kapatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Türkiye için yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 olarak açıklandığına dikkati çeken Berova, “Bizdeki enflasyon oranının da öngörülenin yani yüzde 35’in üzerinde olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Berova, “Evet, zor bir yıl geçireceğiz ama kamu maliyesi gerekli yükümlülüklerini son üç yıldır aksatmadan yapıyor” diye konuştu.

Maliye Bakanı Berova, Şahiner’in yerinden söz alarak sorduğu soruyu yanıtında, geçen hafta çok yoğun bir hafta yaşadıklarını hatırlatarak, önümüzdeki beş gün içerisinde kesin hesapları çıkarıp, yayınlayacaklarını söyledi.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığını, Ulusal Birlik Partisi Örgütleri mi yönetiyor?” konulu güncel konuşmasında, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde şu anda başhekimlik mevki olmadığını kaydederek, “60 tane hekimi yönetecek başhekim yoktur” dedi. Bunun çok büyük bir sorun olduğunu ifade eden Besim, başhekimin atanmasını istedi.

Temel Sağlık Hizmetlerinin yaşadığı zafiyetin sadece bu olmadığını dile getiren Besim, denetimlerde ve halk sağlığı taramalarında ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Maraş Sağlık Merkezi’ndeki kıdemli hekiminin görevden alınarak, iki sağlık odasına görevlendirildiğini ifade eden Besim, “Odalara bir tane hekim gönderiyorsunuz, o hekim hastalara nasıl bakacak?” diye sordu.

Akdoğan Sağlık Merkezi’ndeki bir hekimin de görevinden alınarak, iki sağlık odasına gönderildiğini belirten Besim, Akdoğan halkının dün bu nedenle Akdoğan Sağlık Merkezi önünde eylem yaptığını kaydetti. Söz konusu hekimlerin görevlendirmelerini “sürülme” olarak niteleyen Besim, "Halk Sağlığı Birimi kurulduğu için hekimlerin görevlendirildiği" yönündeki gerekçeyi de eleştirdi.

Halk sağlığı uzmanının nerede olduğunu soran Filiz Besim, “Uzman yok, proje yok, tecrübeli hekimleri sağlık odalarına atıyorsunuz. Bu görevlendirmeler halk sağlığı için değil, siyasidir” dedi.

Hemşirelerin, sağlık hizmeti kurumlarının en büyük yükünü çektiğini dile getiren Besim, tek motivasyonu terfi olan 300 hemşirenin beklediği terfi sınavlarının neden ertelendiğini sordu. Besim, Sağlık Bakanına, sınavların ne zaman yapılacağını dqa sordu.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli da “Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamaları” konulu güncel konuşmasına, konuşmasının başlığını “Sürgün ve İsyan” olarak değiştirerek başladı.

Sağlık Bakanının idari bir kararı, gerekçe göstermeden alamayacağını ifade eden İncirli, “Kendinizi padişah zannetseniz de değilsiniz… Siz yolunuzu şaşırdınız” dedi.

“25 senelik hekimleri yerinden alıp, başka yerlere sürgün göndereceksiniz ve kimsenin buna sesini çıkarmamasınnı bekleyeceksiniz" diye konuşan İncirli, gerekçenin ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.

Bölge halkının hassasiyetleri ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmesinin doğru olmadığını ifade eden İncirli, “Siz biriken tecrübeleri çöpe atamasınız” dedi. Hekimlerle, hemşirelerin çalışma barışının da bozulduğunu dile getiren İncirli, Temel Sağlık Hizmetlerine bir an önce başhekimin görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İdari konularda Meclis kürsüsünde konuşmayı tercih etmediklerini ancak bardak taştığı için mecbur kaldıklarını kaydeden İncirli, çok büyük hatalar yapıldığını söyledi.

Hemşirelerin terfi sınavlarının neden yapılmadığını soran İncirli, kişilere göre iş yapılamayacağını belirtti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Besim ve İncirli’ye yanıt verdiği konuşmasına, birçok şeyi anlamlandırmakta zorlandığını belirterek, "Çarşı her şeye karşı” mantığıyla suçlamalar yapıldığını söyledi.

Hemşirelik sınavı terfileriyle ilgili aylar önce Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ilgili tüm tarafların davet edildiğini ve toplantıda belirli ilke kararları alındığını kaydeden Dinçyürek, bunların tamamlanıp, terfi sınavlarının yapılmasına bütün sendikaların onay verdiğini anlattı.

Temel Sağlık Hizmetleri Yasası’nın Meclis’ten bütünlüklü bir şekilde geçmesi hedefinde olduklarını ifade eden Dinçyürek, “Öküz altında buzağı aranmamasını” istedi. Dinçyürek, bazı sendikaların açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını da dile getirdi.

On yıllardır birinci basamak sağlık hizmetlerinin eleştirildiğini ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğinin konuşulduğunu ifade eden Dinçyürek, bir planlama yaptıklarını ve yavaş yavaş bunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek istediklerini dile getiren Dinçyürek, gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğunu kaydederek, “Artık veriye bilgiye dayalı şeyler konuşun. Halkı yanıltamazsınız” dedi. Dinçyürek, halkın daha iyi sağlık hizmeti alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

“İki hekimin siyasi kimliğini bilmeden hareket ettim. Bunu siz siyasallaştırdınız” diye konuşan Dinçyürek, “Akdoğan’daki hekimin karşısında siyasi bir tavır almış olsam, yükseltme sınavı açar mıydım?” diye sordu. İcraatlarının siyasi hiçbir yanı olmadığını vurgulayan Dinçyürek, “Diğer hekim 2002’de Akdoğan’da görevliydi. 2005’te sizin iktidarınızda görev yeri değişti. 2007’de sizin iktidarınızda bir görev daha verildi. 2014’te sizin döneminizde görev yeri değişti. Bütün bunlar padişahlık değil ama benim yaptığım padişahlıktır” eleştirisinde bulundu.

Hekimlerin görevlendirmelerinin yasalara uygun olduğunu söyleyen Dinçyürek, “Padişahlık yapan, yasalara rağmen bunları yapan sizsiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız” dedi.

Hiç kimseyi kamu yararı olmadığı sürece görevlendirmediklerinin altını çizen Dinçyürek, “Evet, kıdemli hekimleri tercih ettik” diyerek, görevlendirmeyi kadrolu kişiler üzerinden yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Dinçyürek, imkanlar yaratıp, tecrübeyle sağlık hizmetlerini geliştireceklerini dile getirdi.

Sekiz sağlık ocağına aynı anda düzenlemeler yapıldığını ve altı hekimin görev yerinin değiştiğini belirten Dinçyürek, “İki tanesi anladığım kadarıyla sizin ifadelerinize göre CTP’li olduğu için bunu yaptım. Siyasallaştırdınız diyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Bu iki insan kamu görevlisidir Sayın Bakan kendinize gelin” diyerek, tepki gösterdi.

Dinçyürek ise İncirli’yi, “Benim kürsüden konuşma hakkıma bile engel oluyorsunuz. İşte padişahlık budur… Gerçeklere tahammülünüz yoktur” diyerek, yanıtladı.

Bakan Dinçyürek, doğru bildikleri yolda devam ettiklerini ve devam edeceklerini söyledi.

-Besim

Yeniden söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Filiz Besim, görevlendirmelerin siyasi olduğunu söylediğini ve bunun arkasında olduğunu belirterek, hekimlerin siyasetle ilgisi olmadığını kaydetti.

Sekiz merkezde düzenleme yapılıp, iki tane hekimin yerinden oynatıldığını ifade eden Besim, sağlığın siyasetin üzerinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak, kadro sayısının toplamda üç olduğunu ve iki hekimin görevlendirdiğini belirtti.

Besim ise, Dinçyürek’in algı oluşturmaya çalıştığını söyledi.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, 1987 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olup, hipokrat yemini eden Dinçyürek'in, görevlendirdiği iki hekimin de hipokrat yemini ettiğini ve kamu görevlisi olduğunu belirterek, hekimlerin etiketlenmemesini istedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek ise yerinden söz alarak, “Bu mecliste bu olayın siyasi olduğunu söyleyen sizsiniz” dedi.

Konuşmasına devam eden İncirli, “Sizin bizi düzeltecek haliniz yok. Bir daha hekimleri etiketlemeye kalkmayın” diyerek, kamu yararının bölge halkına izah edilmesini istedi. İncirli, halktan kopuk siyaset ve idare olamayacağını kaydetti.

Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak, “Yerel yönetim reformlarında da halktan kopuktur dediniz. Bugün herkes hayır dua okuyor” diye konuştu.