Rum yönetiminin belediye polisi (zabıta) oluşturmak için çalıştığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre AKEL "Mağusa milletvekillerinin", özellikle Ay Napa ve Protara bölgelerinde kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesi gereğine vurgu yaparak, Turizm Polisi oluşturulup oluşturulamayacağına dair sundukları soru önergesine Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’ndan cevap verildi.

Cevapta, Rum yönetiminin halen 2020 yerel yönetimler yasasına uygun olarak belediye polisi (zabıta) kurumu oluşturduğu, ilgili taraflarla görüş alışverişi safhasında bulunulan zabıtalara, turistik bölgelerde gözetim sorumluluğu da verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.