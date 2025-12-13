Güney Kıbrıs’ta seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanların sayısının 160 bin 94 olduğu, bunların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Ellikos İlia’nın dün düzenlediği basın toplantısında Güney Kıbrıs’ın seçim takvimi ve seçmen listelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Habere göre İlia, Güney Kıbrıs’ta milletvekilliği seçimlerinin 24 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, Rum meclisinin ise 23 Nisan 2026 tarihinde kendisini feshetmesinin öngörüldüğünü belirtken seçmen kütüklerine son kayıt tarihinin ise 2 Nisan 2026 olduğunu ifade etti.

İlia ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan 160 bin 94 kişinin seçmen kütüklerine kayıtlı olmadıklarını, bu kişilerin yüzde 52,60’ının ise 18-25 arası gençlerden oluştuğunu vurguladı