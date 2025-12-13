Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasında gerçekleşen ortak görüşmeye geniş yer vermeye devam ediyor...

Fileleftheros’un “Kararlar Çerçeveyi Koyuyor… Siyasi Eşitlik BM Kararlarından İzole Edilemez” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Rum Ulusal Konseyi’ne Cumhurbaşkanı Erhürman ile Holguin huzurunda yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve bir sonraki gayriresmi genişletilmiş görüşme ışığı altında atılacak adımlar ele alındı.

-“Kararlar opsiyonel veya da parçalı seçilemez ya da okunamaz”

Habere göre, Hristodulidis’in hem Ulusal Konsey’deki bilgilendirmede hem de Erhürman ile görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada dikkat çekici nokta, ortak açıklamada BM kararlarına: Kıbrıs sorununun tamamına ve görüşülenlere veya bundan sonra görüşüleceklere değinilmeksizin siyasi eşitlikle ilgili konuya atıf yapılmasının Rum tarafı açısından ne kadar çok önemsendiği oldu.

Gazeteye göre Rum tarafı, BM kararlarının “parçalı ya da tercihli okunamayacağı” konusunda oldukça net. Sözcü Konstantinos Letimbiotis Ulusal Konsey sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken “BM Güvenlik Konseyi’nin siyasi eşitlik tanımı 1991’e dayanır ve çok nettir.” dedi.

Letimbiotis, ortak açıklamada BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılmasının çok olumlu olduğunu, Rum Ulusal Konsey üyelerinin açıklamalarından da bunun ortaya çıktığını söyledi. Letimbiotis “BM Güvenlik Konseyi kararlarının opsiyonel veya parçalı seçilmesi ya da okunmasının mantıklı olmadığını unutmamak lazım” ifadesini kullandı.

Letimbiotis hedeflerinin, Kıbrıs sorununun özünün görüşülmesi ve BM kararlarının tamamında belirlenen uzlaşılmış çerçevede, AB ilke değer ve müktesebatına uygun müzakerelere geri dönülmesi yönünde büyük bir adım atılabilmesi için garantörlerin de katılımıyla yeni gayriresmi genişletilmiş toplantının mümkün olan en kısa sürede yapılması olduğunu söyledi.

Gazete Hristodulidis’in Ulusal Konsey’de söylediklerinden, bu hedefe ulaşılabilmesi için her şeyin Maria Angela Holguin’in Atina ve Ankara temaslarının tamamlanmasına bağlı olduğunun anlaşıldığını yazdı. Dikkatlerin özellikle Holguin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeye odaklandığını yazan gazete ileriye doğru adım atılıp yeni bir gayriresmi genişletilmiş toplantı düzenlenip düzenlenmeyeceğinin Fidan-Holguin görüşmesinde netleşeceğini öne sürdü.

-“Siyasi eşitlik var, iki bölgeli iki toplumlu federasyon yok”

Alithia ise ortak açıklamaya siyasi eşitlik ifadesinin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine eklendiğini ancak iki bölgeli iki toplumlu federasyona atıf yapılmadığını, buna, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılarak işaret edildiğini yazdı.

Gazete, haberi “Ajandaya İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Eklenmedi… Olmaması Masum Değil… Ancak Ortak Açıklamada Siyasi Eşitliğe Net Atıf Yapıldı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti. Alithia, üçlü görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamanın “federasyon gibi, bir Kıbrıs sorununun olası çözümüyle ilgili önemli unsurları da kapsamadığı görüşünü ortaya koydu.

Yapılan açıklamalarda Kıbrıs sorununun özünden ve sürecin yeniden başlamasından söz edilirken iki bölgeli iki toplumlu federasyona atıf yapılmadığına dikkat çekilen haberde federasyonun masada olup olmadığı sorgulandı.

Haravgi “Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin ‘Zemin’ İnşa Ediliyor” başlıklı manşet haberinde Rum Ulusal Konseyi’nin büyük bölümünün Erhürman ve Hristoduolidis’in Holguin eşliğinde görüşmesini ve sonrasında yayımlanan ortak açıklamada BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılmasını “doğru yönde adım” olarak gördüğününü kaydetti. Gazete, bununla birlikte Hristodulidis’i destekleyen siyasi parti başkanları tarafından olumsuz görüşler belirtildiğine dikkat çekti.

Gazete dünkü Ulusal Konsey toplantısında siyasi parti başkanlarının sergilediği tutumlara da yer verdi.

Habere göre DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimiriu, üçlü görüşme sonrasında yayımlanan ortak açıklamaya olumlu yaklaştı, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde uzlaşılmış çerçeve ifadesine vurgu yaptı. Dimitriu çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununun özüne geçilmesi gereğine işaret ederek görüşmenin Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) tüketilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos uzlaşılmış çerçeve ifadesini olumlu buldu ancak bazıları ortamı iyileştirebilecek olsa da GYÖ’lerin çözümün yerine geçemeyeceğini söyledi. Papadopulos, “gaspçı kovuşturmalarına son verilmesi gibi öneriler görüşme dışıdır.” dedi.

- “Siyasi eşitliğin dönüşümlü başkanlığa bağlanması kaygısı”

EDEK Başkanı Nikos Anastasiu dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitliğe bağlanması çabalarından kaygı belirterek Avrupa müktesebatının tam uygulanması talebini ve kapalı Maraş’ın BM kontrolüne verilmesi önerisini yineledi.

DİPA Başkanı Marios Karoyan üçlü görüşmeden çıkan sonucu “oldukça önemli” bulduğunu ancak coşku ya da hayal kırıklıkları için henüz erken olduğunu söyledi.

ELAM, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın niyetlerinden “şüpheli olduğunu” açıkladı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise ASTRO Radyo’ya yaptığı açıklamada AKEL’in “Kıbrıs sorununu çözüme götüren özlü gelişmeyi destekleyeceğini ancak bu çerçeve dışına çıkan eylemler olursa sert tepki göstereceğini” söyledi.

Üçlü görüşmeyi ve özellikle ortak açıklamada çözümle ilgili BM kararları çerçevesine atıf yapılmasını “olumlu gelişme” diye tanımlayan Stefanu “BM’nin ilgili kararlarının çözüm şeklinin iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon olduğunu açıkça belirlediğini” anlattı.

- “Siyasi eşitlik uzlaşılmış çözümün ana ve kopmaz parçasıdır”

Stefanu ortak açıklamada siyasi eşitliğe net atıf yapılasının önemine de vurgu yaptı ve siyasi eşitliğin uzlaşılmış çözümün ana ve kopmaz parçası olduğunu söyledi. Siyasi eşitliğin, dönüşümlü başkanlık, görev süreleri meselesi, çapraz ve ağırlıklı oy ve Bakanlar kurulunda her topluma bir oy gibi yakınlaşmalar kapsamında olduğunu hatırlattı.

Stefanu ortak açıklamada iki bölgeli iki toplumlu federasyona atıf yapılmamasına, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hirstodulidis’in cevap vermesi gerektiğini ancak BM Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atfın federasyon çerçevesini kapsamakta olduğunu söyledi.

-“Kıbrıs sorununun BM çerçevesinden uzaklaşması çok ciddi sorunlar yaratır”

Stefanu Hristodulidis’in NATO ile ilgili son açıklamalarından ise yoğun kaygı belirtti. Kıbrıs sorununun NATO enstrümanı ile çözülemeyeceğini söyleyen Stefanu Kıbrıs sorununun BM çerçevesinden uzaklaşmasının çok ciddi sorunlar yaratacağı uyarısında bulundu.