Lefke’de harup ve erkenci zeytin hasadının 24 Ağustos’ta başlayacağı bildirildi.

Lefke Kaymakamlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün yazısına dayanarak ilçede harup ve erkenci zeytin hasadının 24 Ağustos tarihinde başlayacağını, yerli zeytin hasadınınsa 14 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaymakam Cemal Orakcıoğlu imzasıyla yayınlanan duyuruda, belirtilen tarihlerden önce harup, erkenci zeytin veya yerli zeytin toplayan kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacağı da hatırlatıldı.