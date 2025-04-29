Bazı sivil toplum örgütleri, 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST KKTC’ye destek belirtti.

Hak ve Özgürlük Platformu, Milli Mücadele Vakfı (MMV), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği’nden (GİTYAD) ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST’in sahiplenilmesi çağrısında da bulunuldu.

Açıklamalarda ayrıca Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) TEKNOFEST’e katılmama çağrısı yaptığı da ifade edilerek, bu bakış açısı kınandı.

Hak ve Özgürlük Platformu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak kabul edilen TEKNOFEST’te binlerce gencin proje yarışmasına katılacağı, festivalin sanal gerçeklik tünelleri, simülasyon deneyimleri, drone şampiyonaları ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleriyle gerçek bir eğitim ve deneyim deposu sunacağı belirtildi.

Milli Mücadele Vakfı’nın (MMV) açıklamasında ise TEKNOFEST’in dünyanın en önde gelen teknoloji festivallerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bizlere çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedef olarak göstermiştir. Çağdaş uygarlığa ulaşmanın yolu ise milli teknolojiyi geliştirmek, yerli ve milli bir sanayi sektörüne sahip olmaktan geçer.” denildi.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’nin (İŞAD) açıklamasında ise, tüm öğrenciler, aileler ve yüreği vatan sevgisiyle çarpan Atatürkçü eğitimciler dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST’le ilgili büyük fırsatı değerlendirmeye çağrıldı.

İŞAD’ın açıklamasında iş dünyasının düşünen, sorgulayan, icat eden, üreten bir gençlik hayal ettiği de vurgulandı.

Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD)ise açıklamasında, bu etkinliğin, geçmişte yaşanan siyasi ve sosyal olaylardan tamamen bağımsız değerlendirilmesi gerektiği kaydedilerek, “Mesele siyaset değil; bilim, teknoloji ve bir ülkenin / toplumun gelecek meselesidir” denildi.

TEKNOFEST gibi organizasyonların bilgiyi uygulamaya, hayali gerçeğe, projeyi başarıya dönüştürdüğünün vurgulandığı açıklamada, bu tür organizasyonların desteklenmesi, alkışlanması, el üstünde tutulması gerektiği de ifade edildi.