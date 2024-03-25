Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Turunçlu ve Kurudere’de yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’in açıklamasına göre, yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle söz konusu köylerde ve Paşaköy askeri tesislerinde 09.00-14.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Mesarya’nın bazı köylerine yarın yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şöyle:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”