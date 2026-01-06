Aydınköy’de bazı bölgelere perşembe günü 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük trafo değişimi nedeniyle, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Aydınköy’de bulunan Silifke Sokak, Kandulu Sokak, İnönü Caddesi, Kiler Market ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.