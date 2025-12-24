Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim-Sen tarafından 19-21 Aralık tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 3. Kadın Kurultayı'na katıldı.

Kurultayda KTÖS’ü İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç ile Mali Sekreter Sevşen Dandana Özerce temsil etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim sendikası temsilcilerinin buluştuğu kurultayda sunumlar, tartışmalar ve atölye çalışmaları aracılığıyla kadın hakları politikaları tartışıldı.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç, kurultayda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın politikaları üzerine konuşma yaptı.

Ülkede kadın haklarına değinen Erhalaç, Anayasal güvencelere rağmen uygulamada eksiklikler yaşandığını söyleyerek, KKTC Anayasası'nın eşitliği garanti altına aldığını ve 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuka dahil edildiğini hatırlattı.

Erhalaç, “Akademik literatürde sıklıkla vurgulandığı üzere, yasal düzenlemeler ile fiili uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki temel sorunlardan biridir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal kapasitesi ve kaynakları acilen güçlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasal karar alma mekanizmalarındaki düşük temsil oranına değinen Erhalaç, kota uygulamaları gibi geçici önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu “en kritik başlık” olarak niteleyen Erhalaç, Alo 183 ihbar hattının etkinliğinin artması ve kadın sığınma evlerinin kurumsallaşması gerektiğini, şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, yapısal bir eşitsizlik sonucu olduğunu ifade etti.

KTÖS’ün laik, bilimsel ve kamusal eğitim vizyonunu hatırlatan Erhalaç, toplumsal dönüşümün anahtarının okul sıraları olduğunu vurguladı. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin müfredatın parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Erhalaç, ders materyallerinin cinsiyetçi yargılardan arındırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda, kadın politikalarının devlet, sendika ve sivil toplum iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirten Sevgi Erhalaç, “KTÖS, bu vizyon doğrultusunda kararlılıkla mücadele etmeye; öğretmenlerin ve toplumun adalet taleplerinin sesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.