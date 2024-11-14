Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi'nin self- determinasyon hakkını kullanarak oybirliği ile aldığı bir kararla 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini belirten Kanat, şunları kaydetti:

“Bu deklarasyonla Kıbrıs Türk halkı kendi kaderini, tayin hakkını kullanarak, yıllarca süren toplumlararası çatışmalar ve barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, güvenlik ve kendi kendini yönetme arzusunun bir ifadesidir.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi siyasi ve ekonomik yapısını geliştirmeye odaklanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her ne kadar uluslararası alanda sınırlı bir tanınmaya sahip olsa da Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak ve ulusal kimliklerini korumak için varlığını sürdürmeye devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk halkının bu özel gününü en içten dileklerimizle kutlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine barış, refah ve mutluluk dolu bir gelecek dileriz.”