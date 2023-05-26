Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt temini suçlarından tutuklanan zanlı Judy Caüelle Tchoutou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, huzurda bulunan zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun 16.05.2023 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısında meydana gelen "Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt temini meselesinden methaldar olduğunu belirtti. Polis,

zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun aleyhinde başlatılan 1. Derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili yapılan soruşturma esnasında zanlı Judy Caüelle Tchoutou’nun 16.05.2023 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lokmacı Kara Giriş kapısında KKTC'den GKRY'ye geçmek istediği esnada görevli memurlara üzerinde Futuke Gladys yazan Fransız kimliğini verip gerçek ismini gizleyerek başkasının kimliğine bürünüp sahte davranış ile kayıt temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.