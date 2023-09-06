BAŞKAN KATİP DEMİR'DEN VEFA ÖRNEĞİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat eden belediye personeli Mustafa Güryaylı'yı Belediye İdare Amiri Mahmut Elmazoğlu ve başkan sekreteri Mehtap Sayıner ile birlikte evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundular.