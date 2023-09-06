Başkan Katip Demir'den vefa örneği
Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat eden belediye personeli Mustafa Güryaylı'yı Belediye İdare Amiri Mahmut Elmazoğlu ve başkan sekreteri Mehtap Sayıner ile birlikte evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundular.
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