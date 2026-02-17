Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Meclis’te görüşülen fiber optik protokolüne karşı grev kararı aldı. Sendika, Meclis önünde toplanacağını da duyurdu.

Bilgisayar Mühendisleri Odası: “Fiber optik protokolü teknik ve hukuki düzenlemeler yapılmadan onaylanmamalı”
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, bugün tüm Lefkoşa merkez okullarında 8.35-13.05 saatleri arasında grevde olacaklarını ve Meclis önünde toplanacaklarını belirtti.

Eylem, UBP-DP-YDP Hükümetini ülkenin fiber altyapısını “peşkeş” çektiği iddiasıyla eleştirdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da, bugün Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde ve Cumhuriyet Meclisi’nde; Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-sen) ise tüm şubelerde grev kararı almıştı.