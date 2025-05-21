Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), dün sabah saatlerinde Bekirpaşa Lisesi’nde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın emekçilerinin okul müdürünün talebiyle polis ekiplerinin yasa dışı müdahalesine maruz kaldığını belirterek, gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, Bekirpaşa Lisesi müdürünün kamu yöneticisi olmanın sorumluluğundan uzak, demokratik bilinçle bağdaşmayan bir şekilde hareket ettiği, polisin ise müdürün şikayetini gerekçe göstererek gazetecilerin görev yapmasını engellediği ve “Yasadışı Amaçla Mala Girmek ve/veya Mülke Tecavüz” iddiasıyla gazetecilere dava okunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Olayın ardından karakola giden sendika avukatımız Cansu N. Nazlı da bir başka hukuksuzlukla karşı karşıya kalmış, bazı polis memurları tarafından ‘izinsiz açıklama yapamayacağı’ belirtilerek hakkında işlem yapılabileceği tehdidiyle gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Anayasa’nın 26. maddesi basın özgürlüğünü açıkça güvence altına alır. Dahası, yalnızca bu özgürlüğü tanımakla kalmaz; devletin, basın ve haber alma hakkını koruyacak önlemleri almakla yükümlü olduğunu da açıkça belirtir.” denildi.

Basın özgürlüğünün ifade özgürlüğünden ayrı düşünülemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 24. maddesi, her yurttaşa 'düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkı' tanır. Basın, bu hakkın örgütlü ve kamusal temsilidir. Dolayısıyla basına yönelik her müdahale, yalnızca gazetecilere değil, topluma yöneltilmiş bir sansür girişimi olarak değerlendirilmelidir. Bu hak, hiçbir resmi makamın iznine veya müdahalesine tabi tutulamaz! Ayrıca Anayasa’nın 10. maddesi, devletin tüm organlarının temel hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğunu açıkça ortaya koyar. Ancak İskele Polisi, bu yükümlülüğü yerine getirmek bir yana, bizzat anayasa ihlali gerçekleştirmiştir. Tüm bu yaşananlar karşısında Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye açık çağrımızdır. Anayasayı hiçe sayarak görevini kötüye kullanan, basın emekçilerine gözdağı vermeye çalışan ve ifade özgürlüğünü ihlal eden tüm polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Hukukun üstünlüğü lafla değil, eylemle sağlanır.”