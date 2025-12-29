Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, özel sektör emekçilerinin yaşam koşullarını esas alan bir mekanizma olmadığını savunarak, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığı oranında artırılması çağrısı yaptı.

Basın-Sen, komisyona eleştirilerde bulunarak, “yoksulluğu kalıcılaştırdığı, emeği ucuz iş gücü olarak gördüğü, sendikaların iradesini yok saydığı ve lağvedilmesi gerektiğini"iddia etti.

Sendika yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, “emekçiyi yaşatmak için değil, yoksulluğu yönetmek için” belirlendiğini öne sürerek, asgari ücretle "yaşamanın mümkün olmadığı gerçeğinin, tartışma konusu olmaktan çıktığını" savundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, aynı yöntemlerle asgari ücret belirlemeye devam etmesini eleştiren sendika, “Bu tablonun sorumlusu yalnızca rakamlar değil, bu rakamları üreten komisyonun kendisidir.” denildi.

Asgari ücretin, özel sektörde fiilen ortalama ücret haline getirildiğini savunan sendika açıklamasında, "Düşük ücret, güvencesizlik ve sendikasızlık kalıcılaştırılmıştır. Aynı ülkede yaşayan emekçiler arasında yaratılan ücret uçurumu, sosyal adaletin açık inkarıdır.” ifadesini kullandı.

Basın-Sen, asgari ücretin en düşük kamu maaşının altında tutulmasını eleştirerek, en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, hayat pahalılığı oranında artırılması çağrısı yaptı.

Düzenin değiştirilebileceğini belirten sendika, “Emekçiyi yoksulluğa mahkum eden hiçbir mekanizma dokunulmaz değildir.” ifadelerine yer verdi.

Basın-Sen, “asgari ücretle yaşamaya zorlanan ve güvencesizliğe mahkûm edilen” tüm emekçilerin yanında olmaya ve bu “sömürü düzenine" karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğini belirtti.