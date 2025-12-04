(Kamalı Haber) - Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Verme", “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Hüseyin Cahitoğlu mahkemeye çıkarıldı.



Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca mahkemeye olguları aktardı.



Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının 2022-2024 tarihleri arasında Lefkoşa'da devlet dairelerinde işlemlerin yapılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro, 35 bin sterlin rüşvet aldığına dair bilgi edindiklerini söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihler arasında bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti. Polis, devlet dairesindeki bir işlemin yapılması için 200 bin sterlin rüşvet istediğini açıkladı. Polis, zanlıdan 3 ayrı gönüllü ifade aldığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada 99 mm çapında şarjör ve 50 adet 9mm canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, emare alınan kamera kaydı ve ses kayıtlarının data incelemesine gönderileceğini ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, bir gün ek süre istedi. Zanlının avukatı Süleyman Dolmacı polise bazı sorular yöneltti. Zanlinin itiraf içerikli üçüncü gönüllü ifadesinin içeriğini soran Dolmacı, tüm ifadelerin gönüllü alınmadığını savundu.

Polis, üçüncü ifadenin zanlının evinde 3l3 geçirilen mermi ve şarjörlerle ilgili olduğunu, diğer iki ifadenin ise olgularla ilgili olduğunu kaydetti. Dolmacı, talep edilen süreye itirazları olmadığını ancak müvekkilinin kronik böbrek hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.