Başbakanlık Deprem Komitesi bugün toplanarak Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu’nda güçlendirme çalışmalarıyla ilgili süreci değerlendirdi.

Komite Başkanı Durali Güçlüsoy, toplantı sonrası BRT’ye yaptığı açıklamada, söz konusu okullarda bürokratik sorunlardan dolayı çalışmaların başlatılamadığını belirtti.

-Deprem Komitesi’nde alınan kararlar…

Lefke İstiklal İlkokulu’nun İngiliz döneminden kalan bir okul olduğu için Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından özellikli projeler sınıfına alındığını belirten Güçlüsoy, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun talep ettiği ek bazı noktaların hazırlanarak Kurul’a sunulmasının ardından ihale sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

Toplantıda ayrıca Lefke İstiklal İlkokulu’nda güvenli alan yaratılması kararı alındığını da kaydeden Güçlüsoy, Lefke Gazi Lisesi ile ilgili olarak ise pazartesi gününe kadar okulda daha güvenli bir alan yaratmak için gerekli çalışmaların yapılmasını ve pazartesi günü itibariyle eğitimin devam etmesi kararını ürettiklerini söyledi.Lefke Gazi Lisesi’nde farklı birimlerin de çalışacağı farklı bir proje yapılması kararı alındığını belirten Güçlüsoy, salı günü öğleden sonra yapılacak toplantıda kendilerine verilecek bilgilerin ardından ikinci adımın ne olacağına ilişkin karar vereceklerini ifade etti.