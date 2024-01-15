Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Ziyamet ve Ötüken’deki Özel Eğitim ve İş Eğitim Okullarında erken tanı ve koruyucu sağlık amacıyla düzenlenen yıllık diş tarama etkinliğine katıldı. Etkinlikte Zerrin Üstel’e, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in eşi Sibel Dinçyürek eşlik etti.

Etkinlikte Zerrin Üstel tarafından çocuklara diş sağlığı farkındalıklarının artması adına diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zerrin Üstel etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederken, bu okullarda eğitim gören özel çocukların olduğunu hatırlatarak, toplum içinde eşit şekilde yer almalarının önemini vurguladı. Üstel, özel eğitim öğretmenlerinin büyük bir sorumluluk ve özveri gerektiren çok ulvi bir hizmet verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Özel eğitime gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Onların başarılı bir şekilde eğitim almaları bizim için çok önemli. Bunun en başında da öğretmenlerimiz geliyor. Bu noktada çocuklarımızın, Hak ettikleri eğitimi alabilmeleri için canla başla çalışan, Özel çocuklarımızın özel öğretmenlerine fedakarlıklarından dolayı tüm öğrenci ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Onların olağanüstü gayretleri öğrencilerimiz kadar onları da özel kılıyor."

Üstel okullarda görev alan idareci ve eğitmenleri de gayretlerinden dolayı tebrik etti.