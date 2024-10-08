UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Meclisteki UBP grubu toplantısı sonrası Erhürman ile bir araya geldi.

Grup toplantısının ardından UBP Milletvekilleri Meclisten ayrılmıştı, ancak bazı vekillerin geri döndüğü de görüldü.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın basına ayrı ayrı açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclisten ayrılırken yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin hastanede olduğunu ve şu anda raporlu olduğunu belirterek, Meclisi, CTP’nin, Meclis Başkan Yardımcısının açması gerektiğini söyledi.

Başkan raporluyken ve yardımcısı buradayken Meclisin neden açılmadığını soran Arıklı, Meclisin açılması durumunda Meclis Başkanını seçeceklerini kaydetti.