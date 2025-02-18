Başbakan Ünal Üstel bugün yapımı devam eden Devlet Tiyatroları Binası’ndaki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Üstel’e incelemeleri sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ve tiyatronun oyuncuları eşlik etti.

-Üstel: “Yarım kalan projeleri birer birer sıraya koyup, bitireceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, KKTC’nin sanat ve sanatçılarının yer alacağı bir ortamda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hükümeti kurdukları gün halka ne söylemişlerse, bugün de aynı şeyleri söylediklerine işaret eden Üstel, “Cumhuriyet Meclisi’nde de Hükümet programımıza ne yazmışsak, onları birer birer yerine getireceğimizin taahhütlünü verdik.” dedi.

Üstel, bu kısa süre içerisinde bazı projelere öncelik vereceklerini de söyleyerek, 2013’ten sonra kurulan istikrarsız hükümetlerden dolayı yarım kalan projeleri öncelikle birer birer sıraya koyup, bitireceklerini dile getirdi.

Yollardan, Ercan Havalimanı ve kavşaklardan başlayarak, birer birer bunları tamamladıklarını söyleyen Üstel, geri kalanları da tamamlayacaklarını kaydetti.

Üstel, yarım kalan projelerle uğraşırken, halkın ihtiyacı olan projeleri de hayata geçireceklerini anımsatarak, bugün de halkın ihtiyacı tiyatro binasını hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Hükümet olarak bunu yapacaklarını söyledikleri zaman kendilerine inanmayanlar olduğuna dikkat çeken Üstel, şöyle devam etti:

“Bize çoğu inanmadı. Buradaki sanatçı arkadaşlarım da yapılacağına inanmadıklarını itiraf ediyorlar. Çünkü gelmiş geçmiş Hükümetler bunu yapmadılar. Ömürleri yetmedi. Ama biz dedik ki biz istikrarı sağlayacağız ve bu istikrarın sayesinde ülkemize hizmet etmeye, insanımızın ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçireceğiz.”

-Üstel: "Binanın sadece dekorasyondan oluşacak üçüncü etabı kaldı"

Başbakan Üstel, tiyatro binasının 1999 yılında bir yangın sonucu tamamen bertaraf olmasından bu yana oyunlarını başka yerlerde seyirciyle buluşturmaya çalışan sanatçıların oyunlarını kendi tiyatrolarında sahneleyebilecekleri çağdaş, ülkeye yakışan bir tiyatro binasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti.

Tiyatronun 3 etaptan oluşan inşaatının ilk iki etabının bittiğini kaydeden Üstel, sadece dekorasyondan oluşan üçüncü etabı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını ve tiyatronun 2025'te halka kazandırılacağını söyledi. Üstel, “Artık sanatçılarımız oynadıkları eserleri başka salonlara ihtiyaç duymadan kendi salonlarında sergileyebilecekler.” şeklinde belirtti.

Konuşmasında binanın yapımında emeği geçenlere de teşekkür eden Üstel, “2025 yılı çıkmadan bu binamızı açacağız ve buradaki sanatçı kardeşlerimizle de ilk oyunu birlikte seyredeceğiz.” dedi.

-Ataoğlu, binanın tamamlanacağına çoğu arkadaşın inanmadığını anımsattı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da basına yaptığı açıklamada, kendilerinin hükümet döneminde hep ilkleri yaptıklarını belirterek, çeyrek asır önce yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Binası’nın da şimdiki hükümetin müdahalesiyle bugünlere getirildiğini kaydetti.

Tiyatro binasının yapımına başlandığı zaman arkadaşların büyük çoğunluğunun binanın yapılacağına inanmadığını işaret eden Ataoğlu, cesaret ve azimle attıkları adımlarla örnek projelerinde olduğu gibi tiyatrolar binasının da yapıldığını belirtti.

Ataoğlu, binanın kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyerek, “Tiyatromuz vatandaşımız ve seyircimizin huzuruna açılacak. Herkese hayırlı olsun.” dedi. Ataoğlu konuşmasında, çalışmalara destek verdiği için Başbakan Üstel’e de teşekkür etti.

-Elmasoğlu: “Kültürsüz kalan bir toplumun can damarlarından bir tanesi kopmuş olur”

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu Hakan Elmasoğlu incelemeler sonrasında yaptığı açıklamasına, binanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı.

Tiyatronun halkın kültür sanat evi olduğunu belirten Elmasoğlu, kültürsüz kalan bir toplumun can damarlarından bir tanesinin kopmuş olduğunu dile getirdi.

Elmasoğlu açıklamasında, “Bu can damarının 25 yıl sonra en sağlıklı bir şekilde bağlanması için elinden gelen her türlü emeği, arzuyu, isteği ortaya koyan herkese halkım ve arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.