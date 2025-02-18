Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İstanbul’da düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ödül törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yanı sıra Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve davetliler katıldı.

Yarışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Kooperatifi'nin (GİKA-KOOP), finale kalarak önemli bir başarıya imza attığı belirtildi.

Sibel Tatar, NTV’ye verdiği röportajda, Halk Bankası’nın ödül törenini takdir ettiğini belirterek, burada birçok girişimci ve başarılı kadın örneklerini gördüğünü söyledi.

Ödül alanları kutlayan Tatar, kadınların bugün geldikleri noktada birçok başarılı konulara imza attıklarını fakat bunun yanında halen kadınlar için mücadele edilmesi gereken konuların bulunduğunu vurguladı.

Mücadele etmeye devam edileceğini vurgulayan Sibel Tatar, elde edilen başarılarla gurur duyulduğunu ve mutlu olunduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise törende yaptığı konuşmada, projeleriyle yarışmaya katılan katılımcılara teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte, kadınları merkezine alan ortak projelerin sayısının artması temennisinde bulundu.