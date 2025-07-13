Başbakan Ünal Üstel, Anavatan’ın “Terörsüz Türkiye” yolunda emin adımlarla, kararlılıkla ilerlemesini, KKTC’den heyecan, takdir ve mutlulukla takip ettiklerini kaydetti.

Üstel, terörle mücadelenin kolay olmadığını belirterek, Türkiye’nin dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Üstel, “Türkiye’nin hayrına olanlar, KKTC’nin de hayrınadır.” ifadelerini kullandı.

- “Terör, her nerede olursa olsun, insanlık için büyük bir tehdittir”

Başbakan Ünal Üstel, Terörsüz Türkiye Projesi’yle ilgili mesaj yayımlayarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman rahat bırakılmadığını, taşeron terör örgütleri üzerinden güçlü Türkiye’nin yoluna taş konulmak istendiğini kaydetti.

Üstel, bir anlamda kuruluşunu 102 yıl önce gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti’nin aradan geçen bir asra rağmen varoluş mücadelesini sürdürmek durumunda kaldığını hatırlattı.

“PKK Terör Örgütü, yarım asrı aşkın süre, Türkiye’de vatandaşlar arası birlik ve beraberliğe maddi ve manevi büyük zarar vermiştir.” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı’nın uyum içinde sürdürdüğü Terörsüz Türkiye, projesinin başarılı ilerleyişini Kıbrıs Türk halkı adına takdirle izliyorum.

Terör, her nerede olursa olsun, insanlık için büyük bir tehdittir. Terörle mücadele kolay değildir. Ancak zoru başararak terörü yenmek, yenmenin ötesinde yok etmek bir zorunluluktur.”

- “Türkiye devleti bu noktaya, pazarlıksız, Türk halkının gururunu incitmeden gelmiştir”

Üstel, Türkiye’de 1984’te ilk terör eylemini gerçekleştiren PKK’ya karşı Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin gücüyle başarıyla mücadele etme yanında, geçmişte barışçıl yollar da denendiğini ancak bugün gelinen aşamaya gelinemediğine dikkat çekerek, PKK’nın, silah bırakmaya uyması ve bunu sembolik bir eylemle, silahları yakarak başlamasını kendilerinin de dikkatle izlediğini kaydetti.

“Sayın Erdoğan’ın altını çizdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti bu başarılı noktaya pazarlıksız, al–ver yapmadan, Türk halkının gururunu incitmeden gelmiştir.” ifadelerini kullanan Üstel, böyle bir anlaşmanın ancak güçlü devlet yapısıyla başarılabileceğini vurguladı.

Anavatan Türkiye’nin bu noktada dünyaya da örnek olduğunu söylen Üstel, “Türkiye terörü bitiriyor.” vurgusu yaptı.

- “Rum Yönetimi’nin teröristlere kucak açıp, eğitim olanağı sunduğunu unutmadık”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de PKK’lı teröristlere kucak açıp, eğitim olanağı sunduğunu unutmadıklarını kaydederek, “Teröriste yardım eden teröristin suç ortağıdır, dedik, yanılmadık.” dedi.

Üstel, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanlık suçu olan izolasyonlarla yalnız bırakılmak istenen, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin dimdik yoluna devam etmesinde güçlü Türkiye’nin etkisi, gözler önündedir. Bundan rahatsız olanlar da ya Türkiye’ye doğrudan zarar vermeyi deniyor ya da zarar verecek olanlara yardım etmeyi tercih ediyor. Kıbrıs Rum Yönetiminin yaptığı da budur.

‘Terörsüz Türkiye’ başlığı altında yaşananlar Türkiye’nin hayrınadır. Türkiye’nin hayrına olanlar, KKTC’nin de hayrınadır. Terörle mücadelede, Türkiye’nin geldiği aşamayı, en içten başarı dileklerimizle bir kez daha selamlıyorum.”