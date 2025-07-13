Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Haluk Levent'i kabul ederek Şampiyon Meleklerin Adıyaman’da görülen mahkemesi ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundu.

Haluk Levent, önemli bir süreç olan İsias davası ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar ve Haluk Levent konu ile ilgili daha da takipçi olunması adına görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyu ilk günden beri hassasiyetle takip ettiğini ifade ederek, felaketle ilgili bir de kitap yazdığını belirtti ve kitabı Haluk Levent’e takdim etti.

Cumhuriyet yerleşkesi karşısında yapılan 400 dönümlük park bitince orada uygun bir yere de Şampiyon Melekler adınının verilmesini düşündüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önümüzdeki günlerde farklı projeler için Haluk Levent’le tekrar bir araya geleceğini dile getirdi.

Haluk Levent de “Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile 30 yılı aşkın bir abi kardeş ilişkimiz vardır. Şampiyon melekler konusunda desteğini görüyoruz ve bu desteğin kararlı şekilde devam edeceğini biliyoruz. Çocukların aileleri adına geldim. Çok olumlu görüşme oldu. Yakında tekrar bir araya geleceğiz. Bu çocukların ailelerinin vicdanlarını rahatlatacak sonuçlar alacağımıza eminim ” ifadelerini kullandı.