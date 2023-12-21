Başbakan Ünal Üstel, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın kamu sorumluluğu bilinci ve tarafsız yayınlarıyla Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını ve sesini dünyaya duyurma misyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Başbakan Üstel, 50 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın desteğiyle kurulan TAK’ın, dönemin zor ve olağanüstü koşulları içerisinde 21 Aralık 1973 yılında yayın hayatına başladığını anımsattı. Üstel, TAK’ın bugün hala Kıbrıs Türk’ünün haklı davası ve mücadelesini anlatmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve dünyadan haberleri güvenilir ve tarafsız bir şekilde Kıbrıs Türk halkına aktarmak önceliğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Üstel mesajına, “TAK’ın kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük emekler ortaya koyan, özveri ile çalışan kıymetli personeline çalışmalarında başarılar diler, bu vesileyle Türk Ajansı Kıbrıs'ın 50. Kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım” ifadeleriyle son verdi.