Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG İskenderun ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinde eğitim faaliyetleri yürüten MiIlli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Mağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman, Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, TCG İskenderun Gemisi Komutanı Albay Nuri Duyku, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Gemisi Komutanı Albay Alper Çekiç ve Yüksekokulda eğitim gören üç Kıbrıslı Türk öğrenci yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki gücüne ve başarısına vurgu yaparak, KKTC’ye zaman zaman gelen gemilerin de hem Anavatan Türkiye’nin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye verdiği değerin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, gemileri KKTC limanlarında görmekten büyük bir onur duyduklarını kaydetti ve heyet ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.