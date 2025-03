Başbakan Ünal Üstel, “Bugün imzaladıkları tarihi büyüklükteki Mali ve İktisadi işbirliği Antlaşması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirecekleri projeler için toplam 21 Milyar Türk Liralık kaynak yarattıklarını” vurguladı.

Üstel, bu kaynağın, eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, tarıma, reel sektörden, sanayiye, turizmden, enerjiye pek çok alanda devam eden projelere finansman desteği anlamına geldiğine işaret ederek, “Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek, halkımızın refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacağız” dedi.

Başbakan Üstel, “2025 yılı projeler yılı olacak. 2025 Gençlerimize yönelik pek çok projenin de hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl Sporda alt yapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl, Organize Hayvancılık bölgelerinin alt yapı eksikliklerinin giderildiği bir yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin alt yapı eksikliklerinin etap etap tamamlandığı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzaladığı “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti - KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” töreninde konuştu.

Üstel, “Tek milletin 2 devleti olarak bizlerin kurduğu bu sarsılmaz ilişkilerin kaynağı bilinmelidir ki, ortak tarihimizdir, köklerimizdir, kültürümüzdür, dilimizdir, dinimizdir ve bizi biz yapan değerlerimizdir. O yüzden, Kıbrıslı Türkler için Türkiye, asırlardır, anavatan demektir, güvence demektir, kardeşlik demektir” dedi.

Bu ilişkileri her alanda daha da güçlendirmenin asli sorumlulukları olduğunu ifade eden Üstel, hükümete geldikleri günden beridir, bu bilinçle hareket ettiklerini ve ilişkilerini her gün daha da ileri seviyeye taşıdıklarına işaret etti.

-“Cenevre’de açılan yeni sayfayı Türkiye’nin gücü ve dirayeti açmıştır”

Bu ziyaretlerinde de sarsılmaz bu ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına vesile olacağına yürekten inandığını ifade eden Üstel, Cenevre zirvesiyle ilgili de konuştu:

“Sizlerin de bildiği üzere Ankara’ya Cenevre’den gelmiş durumdayız. Cenevre’de gerçekleşen 5li gayriresmi toplantıda, Türkiye'mizle birlikte masada yerimizi alarak, güçlü bir şekilde egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tanınması talebimizi bir kez daha yineledik.

Bu görüşmeler başlamadan önce, uluslararası topluma, Kıbrıs sorununa samimiyetle bir çözüm bulunması isteniyorsa, 50 yıla yakın bir süredir denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanan yöntemlerin artık bırakılması gerektiğini birlikte söyledik. Masada artık yeni alternatifler olmalıdır çağrımızı yaptık. İki devlet arasındaki işbirliğini tesis edilmesinin şart olduğunu, üzerimizde uygulanan ambargoların derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Toplantı sonrası, masadan çıkan sonuç iş birliğinin geliştirilmesi yönünde oldu. Bu beklentilerimizi tam manası ile karşılamasa da, ortaya çıkan gelişmeyi Türk tarafının açtırdığı yeni bir sayfa olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti artık hem bölgesel hem de küresel bir oyun kurucudur. Türkiye sadece söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye sadece söyleneni yapan değil, söylediğini yaptıran bir ülkedir. Cenevre’de açılan yeni sayfayı da işte Türkiye’nin bu gücü ve dirayeti açmıştır. Bu noktada Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Hakan Fidan olmak üzere, emeği geçen herkese halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Sadece “devletiz” demekle kalmıyoruz…

Başbakan Üstel, KKTC’nin egemen bir devlet olduğuna vurgu yaptı. Üstel, ama sadece “devletiz” demekle kalmadıklarını, halkı, çağdaş bir devlette, huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak için de çok çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte en büyük desteği ve gücü de her zaman olduğu gibi yine Türkiye’den aldıklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün imzaladığımız tarihi büyüklükteki Mali ve İktisadi işbirliği Antlaşması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştireceğimiz projeler için toplam 21 Milyar Türk Liralık kaynak yaratmış bulunuyoruz. Bu, Eğitimden, Sağlığa, Ulaştırmadan, Tarıma, Reel sektörden, sanayiye, turizmden, enerjiye pek çok alanda devam eden projelerimize finansman desteği anlamına geliyor. Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek, halkımızın refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacağız.

-Projeler

Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İmzalanan Antlaşma ile, eğitim alanında; İhtiyaç duyulan yeni okul projelerinin hayata geçirilmesi ve var olan okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi için devam eden projelere önemli kaynak sağlıyoruz.

Sağlık alanında; 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atılması, Yeni Girne Hastanesi’nin tüm iç donanımının tamamlanması ve açılması, Pamukluya yeni hastane yapımı ile ilgili gerekli kaynağı da sağlamış bulunuyoruz.

Bugün imzalanan antlaşma ile Ulaştırma alanında; Kara yollarımızda can güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması ve ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesi, Değirmenlik – Girne Dağ Yolu projesinin tamamlanması, Girne Batı Çevre Yolunun bir devamı olan Lapta-Geçitköy arası çift şerit yol yapım projesinin hayat geçirilmesi, Karpaz – Zafer Burnu yolunun tamamlanması için gerekli kaynağı da sağlamış durumdayız.”

Başbakan Ünal Üstel, Mali ve İktisadi İşbirliği Antlaşması ile enerji alanında da önemli işlere imza atacaklarını kaydetti.

-Kıb-Tek

Üstel, KIB-TEK Santrallerinin bakım ve onarımları, Navlun Desteğinin devamı ve devlete hibe edilecek 2 adet Mobil Treyler elektrik santrallerinin sağlayacağı ek 35 Megavatlık güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına cevap vermiş olacaklarını ifade etti.

-2025 projeler yılı olacak

Başbakan Üstel, “2025 yılı projeler yılı olacak. 2025 Gençlerimize yönelik pek çok projenin de hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl Sporda alt yapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl, Organize Hayvancılık bölgelerinin alt yapı eksikliklerinin giderildiği bir yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin alt yapı eksikliklerinin etap etap tamamlandığı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

2025 yılının, sadece yeni projelerin başladığı değil, aynı zamanda geçtiğimiz yıl başlayan projelerin de tamamlandığı bir yıl olacağını ifade eden Üstel, Ankara temaslarına da değindi.

Üstel, Ankara temasları süresince, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ve bölgesel gelişmeleri, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile turizmin gelişimini, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile iki devlet arası iş birliğinin geliştirilmesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çevre ve katı atık projelerini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile iç güvenlik konularını ele aldıklarını kaydetti.

-KKTC için çalışıyoruz

Üstel, şöyle devam etti:

“Kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran ve dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışıyoruz. Bu gelecek yolculuğunda her zaman, her yerde ve her koşulda en büyük desteği de Türkiye'mizden alıyoruz. İnanıyorum ki; Türkiye yüzyılının yaşandığı bu özel dönemde, cesaretle ve inançla, ortaya koyduğumuz tüm hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Mali ve İktisadi İşbirliği Antlaşmasının hazırlanmasına katkı sağlayan herkese devletimize ve halkımıza yaptıkları büyük katkılardan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hayırlı ramazan aynıda, edilen tüm duaların milletimize ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”