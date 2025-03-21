GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ'NİN YOL ÇALIŞMALARINDAKİ TEDBİRSİZLİĞİ MADDİ HASARLARA YOL AÇIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa belediyesinin otobüs terminali karşısında yapmış olduğu yol genişletme çalışmalarında kazılan yerlerde alınmayan koruyucu tedbirler sonrasında bugünde Kazım Önöral yönetimindeki Vito aracı ile yol kenarında ağaç gölgelerinden belli olmayan 20 santim derinliğinde çukura düşmesi sonrasında aracın arka lastiği parçalandı.

Kazım Önöral bu kadar tedbirsizlik nasıl yapılır yolcu almaya gidiyordum hiç olmaz ise kazılıp dökülen yerlere işaret uyarıcı gerek bant gerekse duba konularak sürücülerin dikkati sağlanır bir yeni lastik şimdi 4 bin TL benim zararımı kim karşılayacak kimi kime şikayet edecen bu memlekette yazıklar olsun diye sitem etti ..