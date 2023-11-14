Levent Koleji'nin önünde trafik kazası: 1 araç yayaya çarptı Levent Koleji'nin önünde trafik kazası: 1 araç yayaya çarptı

Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel,   Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin  KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Meclis bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.