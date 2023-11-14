Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Meclis bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.
Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, resepsiyona katıldı
Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Meclis bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.
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